Мбаппе признался, что мог завершить карьеру в сборной Франции из-за расизма

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что отказаться от выступлений за сборную Франции из-за расизма.

«Раньше я говорил: «Я не могу играть за людей, которые считают меня обезьяной. Не буду играть». Но потом я порассуждал об этом с людьми, которые играют со мной и подбадривают меня. И тогда я решил, что это покажет всем, что я сдался, а это плохо. Потому что я считаю, что должен быть примером для всех.

Это новая Франция… Именно ради этого я продолжаю выступления за сборную. Чтобы показать молодому поколению: «Мы сильнее этого», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что Мбаппе вошел в окончательную заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.

В составе национальной команды форвард уже становился чемпионом мира в 2018 году, выиграв турнир в России.