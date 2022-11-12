«Урал» и «Факел» назвали стартовые составы команд на матч РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» огласили стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович.
«Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мендель, Аппаев, Максимов.
Встреча пройдет в столице Урала. Начало в 12.00 по московскому времени.
Команды являются соседями по турнирной таблице, занимая 12-ю и 13-ю строчки, однако разница между ними составляет пять очков в пользу уральцев.
источник: РПЛ