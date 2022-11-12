«ПСЖ» положил глаз на 15-летнего хорватского вундеркинда

Французский «ПСЖ» рассматривает вариант покупки 15-летнего защитника «Хайдука» Луки Вушковича.

По информации итальянских инсайдеров, парижане готовы предложить хорватскому клубу пять миллионов евро.

Вушкович выступает как за молодежную, так и за основную команду из Сплита. Всего в текущем сезоне на его счету 11 матчей и три забитых мяча. Кроме того, он постоянно вызывается в национальную сборную для игроков не старше 17 лет, в составе которой тоже уже успел отличиться.

Как сообщают источники, «ПСЖ» предлагает четыре миллиона евро сразу и еще один в качестве бонуса.