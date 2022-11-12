World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Адиев останется главным тренером сборной Казахстана по футболу до конца 2024 года

Казахстанская федерация футбола продлила контракт со специалистом.
12 ноября 2022 12:36
автор: Александр Евграфов

Магомед Алиев останется главным тренером сборной Казахстана по футболу до конца 2024 года, сообщается на официальном сайте федерации футбола Казахстана.

«Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие. Мы выполнили главную задачу сезона – выход в Лигу В, я с удовольствием продолжу работу с командой в предстоящих матчах отбора на Евро-2024», - отметил Магомед Алиев, возглавляющий сборную Казахстана с мая 2022 года.

В минувшем сезоне сборная Казахстана выиграла турнир в группе С и перешла в вышестоящий дивизион Лиги наций УЕФА.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Адиев останется главным тренером сборной Казахстана по футболу до конца 2024 года
Казахстанская федерация футбола продлила контракт со специалистом.
12.11.2022 12:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«ПСЖ» положил глаз на 15-летнего хорватского вундеркинда
Французы готовы расстаться с пятью миллионами евро.
12.11.2022 11:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер сборной Испании сравнил Бускетса с Надалем
Наставник «Красной фурии» намерен убедить игрока поехать в Катар
12.11.2022 11:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Урал» и «Факел» назвали стартовые составы команд на матч РПЛ
Встреча пройдет в Екатеринбурге.
12.11.2022 11:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Марсело Бьелса может возглавить «Борнмут»
Клуб до сих пор не определился с главным тренером.
12.11.2022 10:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мбаппе признался, что мог завершить карьеру в сборной Франции из-за расизма
Футболист объяснил, почему продолжил выступления за национальную команду.
12.11.2022 10:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
Пике объяснил, почему футболистам необходимо посещать вечеринки
Каталонец поделился опытом из своей молодости.
12.11.2022 09:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Месси объяснил важность победы в первом матче на ЧМ-2022
Аргентинец сравнил силу своей нынешней команды со сборной образца 2014 года
12.11.2022 09:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клопп назвал безумием отсутствие Фирмино в заявке сборной Бразилии на ЧМ
Форвард пропустит катарский мундиаль.
12.11.2022 09:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кейлор Навас получил предложение от лондонского клуба
Договор вратаря с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.
11.11.2022 22:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Я часто угадываю счет 2:1, и теперь красно-белые победят именно так». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по столичному дерби в рамках 17-го тура РПЛ (12 ноября, 19:30).
Бой Адесаньи с его «ночным кошмаром» завершится досрочно! Расклад и лучшие ставки на UFC 281
В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке пройдет очередной турнир UFC, на котором Исраэль Адесанья будет защищать титул в среднем весе в поединке против Алекса Перейры. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников этого и других боев вечера ММА в «Мэдисон-сквер-гардене».
«Когда еще прерывать черную серию, если не в матче с ЦСКА?!» Вратарь «Спартака» — о своих подвигах в дерби
Голкипер красно-белых Алексей Красиков отразил 43 из 44 бросков армейцев и внес огромный вклад в сенсационную победу своей команды в столичном дерби КХЛ (2:1).
«Ребята подумали, что обыграют «Спартак» без усилий…» Сергей Федоров — о поражении в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал неожиданный проигрыш своей команды «Спартаку» (1:2) в матче КХЛ.
Встряска сработала! Как «Спартак» после увольнения тренера выиграл дерби у ЦСКА
После увольнения Бориса Миронова с поста главного тренера красно-белые сенсационно взяли верх в гостевом матче КХЛ против армейцев (2:1).
Теперь и в Грозном есть свой Чистяков. Как «Ахмат» проиграл в Нижним из-за глупого «привоза»
В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле победил чеченскую команду (3:2).
Отняли мечту и рекорд! Как великого Серхио Рамоса прокатили мимо ЧМ-2022
Один из самых авторитетных защитников мира, звезда «ПСЖ» Серхио Рамос не попал в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.
Четверной в 25 лет? Легко! Похоже, Туктамышева готовит бомбу к московскому Гран-при
12 и 13 ноября в Москве пройдет четвертый этап Гран-при России.
Туда не ходи — сюда ходи. Что можно и что нельзя болельщикам на ЧМ-2022
Многие страшилки о стартующем 20 ноября чемпионате мира по футболу оказались фейками. А какими будут настоящие правила поведения болельщиков во время турнира в Катаре? «Плеймейкер» разбирается.
Матрасный Майк обновил рекорд! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика