Адиев останется главным тренером сборной Казахстана по футболу до конца 2024 года

Магомед Алиев останется главным тренером сборной Казахстана по футболу до конца 2024 года, сообщается на официальном сайте федерации футбола Казахстана.

«Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие. Мы выполнили главную задачу сезона – выход в Лигу В, я с удовольствием продолжу работу с командой в предстоящих матчах отбора на Евро-2024», - отметил Магомед Алиев, возглавляющий сборную Казахстана с мая 2022 года.

В минувшем сезоне сборная Казахстана выиграла турнир в группе С и перешла в вышестоящий дивизион Лиги наций УЕФА.