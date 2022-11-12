Пиняев выйдет в стартовом составе «Крыльев Советов» в матче 17-го тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Ростов» назвали стартовые составы, с которыми они начнут матч 17-го тура Российской премьер-лиги в Самаре.
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Пиняев, Ежов, Коваленко, Рахманович, Шитов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Главным арбитром матча назначен Артем Любимов.
После 16 туров «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в чемпионате, «Ростов» располагается на третьем месте. Команда Валерия Карпина завоевала 32 очка.
Матч начнется в 14 часов по московскому времени.
источник: «Советский спорт»