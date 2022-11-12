Нападающий «Наполи» Кварацхелия горд сравнением с Марадоной

Нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на сравнение себя с аргентинским футболистом Марадоной, который также играл в свое время за неаполитанский клуб.

«О сравнении меня с Марадоной, думаю, что никто не может сравниться с ним. Это легенда футбола. Конечно, я очень рад, когда меня сравнивают с ним. Это много значит для меня, и это накладывает еще большую ответственность. И когда вас сравнивают с таким игроком, то можно только гордиться», - цитируют Кварацхелию итальянские СМИ.

21-летний футболист перешел в «Наполи» в июле этого года. В этом сезоне он провел за итальянский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отметился десятью голевыми передачами.