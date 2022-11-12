«Урал» победил «Факел» в матче РПЛ и продлил свою беспроигрышную серию

Футболисты «Урала» победили воронежский «Факел» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе победителей отличились Андрей Егорычев (31-я минута), конголезский защитник Иллой-Айет Эмерсон (59), для которого этот гол стал первым в российском чемпионате. Под занавес встречи Алексей Каштанов сделал счет 3:0, но судья Павел Кукуян после просмотра эпизода по видео, отменил взятие ворот.
«Урал» набрал 21 очко и переместился на десятую строчку турнирной таблицы, у «Факела» 13 очков. Воронежская команда, которая не может победить уже восемь матчей подряд, идет на 13-м месте. Последний раз «Факел» побеждал 11 сентября, выиграв у «Локомотива» на своем поле.
Чемпионат России по футболу уходит на зимние каникулы. Матчи 18-го тура состоятся в марте следующего года. 5 марта «Факел» примет «Химки» в Воронеже, а «Урал» в Москве сыграет со «Спартаком».
Российская премьер-лига
17-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Факел» (Воронеж) – 2:0
Голы:
1:0 – Егорычев, 31
2:0 – Эммерсон, 59