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«Урал» победил «Факел» в матче РПЛ и продлил свою беспроигрышную серию

Екатеринбургская команда не проигрывает уже семь матчей подряд.
12 ноября 2022 14:01
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Урала» победили воронежский «Факел» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Андрей Егорычев (31-я минута), конголезский защитник Иллой-Айет Эмерсон (59), для которого этот гол стал первым в российском чемпионате. Под занавес встречи Алексей Каштанов сделал счет 3:0, но судья Павел Кукуян после просмотра эпизода по видео, отменил взятие ворот.

«Урал» набрал 21 очко и переместился на десятую строчку турнирной таблицы, у «Факела» 13 очков. Воронежская команда, которая не может победить уже восемь матчей подряд, идет на 13-м месте. Последний раз «Факел» побеждал 11 сентября, выиграв у «Локомотива» на своем поле.

Чемпионат России по футболу уходит на зимние каникулы. Матчи 18-го тура состоятся в марте следующего года. 5 марта «Факел» примет «Химки» в Воронеже, а «Урал» в Москве сыграет со «Спартаком».

Российская премьер-лига

17-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Факел» (Воронеж) – 2:0

Голы:

1:0 – Егорычев, 31

2:0 – Эммерсон, 59

источник: «Советский спорт»
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