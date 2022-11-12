Алексей Сафонов: «Торпедо» попадет под раздачу, «Зенит» выиграет 3:0

- У «Торпедо» почти все игроки не соответствуют уровню РПЛ. Ветераны Самсонов, Лебеденко и Рязанцев выглядят гораздо лучше молодежи. Талалаеву можно только посочувствовать, но в этой ситуации сложно что-то исправить. Теперь нужно ждать зимнего трансферного окна и укрепить команду.

«Зенит» приехал в Москву после поражения от «Ахмата», которое вызвало столько шума. Последний матч перед зимним перерывом, думаю, зенитовские бразильцы выйдут с хорошим настроем. «Торпедо» попадет под раздачу, «Зенит» выиграет 3:0.

Если б не Талалаев, сказал бы 5:0, но он подтянул команду.

Матч «Торпедо» - «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Лужники. Начало в 16.30.