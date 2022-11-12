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«Ростов» победил «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ

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12 ноября 2022 16:15
автор: Александр Евграфов

«Ростов» победил «Крылья Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Счет открыл на 29-й минуте точным ударом в ворота хозяев поля Данил Глебов, на 39-й минуте Дмитрий Полоз точно реализовал пенальти, удвоив преимущество «Ростова».

В концовке первого тайма в ворота «Ростова» был назначен пенальти за нарушение против Пиняева, но после просмотра VAR судья отменил решение о назначении 11-метрового.

На 73-й минуте Владислав Шитов сократил отставание, но три минуты спустя Максим Осипенко забил третий гол в ворота «Крыльев Советов».

«Ростов» набрал 35 очков и вышел на второе место в чемпионате, обойдя «Спартак», у которого игра в запасе. «Крылья Советов» уходят на зимний перерыв на 11-м месте с 20 очками.

Игры 18-го тура запланированы на 5 марта 2023 года. В нем «Ростов» примет «Локомотив», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Динамо».

Российская премьер-лига

17-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 1:3

Голы:

0:1 – Глебов (29)

0:2 – Полоз (39, пенальти)

1:2 – Шитов (73)

1:3 – Осипенко (76).

источник: «Советский спорт»
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