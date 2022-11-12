Маурисио Почеттино: Я не знал о том, останется ли Мбаппе в «ПСЖ»

Экс-наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о процессе переговоров клуба о новом контракте с нападающим Килианом Мбаппе.

«Килиан вел себя спокойно, всегда говорил мне, что еще не принял решения. Я знал только то, что знали все, он говорил мне: «Я ее не принял решение», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что 23-летний француз выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. За время проведенное в клубе он провел 236 матчей, забил 189 голов и отдал 93 результативные передачи. Рыночная стоимость форварда оценивается в 160 миллионов евро.