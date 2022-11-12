«Манчестер «Сити» проиграл «Брентфорду», упустив возможность возглавить АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле принимал «Брентфорд» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе хозяев отличился Фил Фоден (45+1-я минута).
Победители ответили дублем в исполнении Ивана Тони (16-я и 90+8-я).
Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 32 очками продолжает находиться на второй позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Томаса Франка располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 19 очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Лидсу» (28 декабря), а «Брентфорд» примет дома «Тоттенхэм» (26 декабря).
источник: «Советский спорт»