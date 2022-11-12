Неймар: Буду играть так, как если это мой последний чемпионат мира

Форвард сборной Бразилии Неймар рассказал, что не знает, будут ли еще в его карьере чемпионаты мира, но в Катаре он сыграет из расчета, что это его последний мундиаль, сообщают бразильские СМИ.

«Я буду играть так, как если бы это был мой последний чемпионат мира. В разговорах с отцом, мы всегда говорим, что любая игра должна играться так. Никогда не знаешь, что будет завтра. Не знаю, будут ли у меня еще чемпионаты. Может да, а может и нет», - цитирует Неймара источник.

30-летний Неймар дважды становился чемпионом Испании в составе «Барселоны», четырежды чемпионом Франции в составе «ПСЖ», в 2016 году завоевал со сборной золото Олимпийских игр.