Арсенал» и «Барселона» могут сыграть между собой товарищеский матч

Лондонский «Арсенал» и «Барселона» могут провести товарищеский матч во время чемпионата мира по футболу, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры о дате и месте проведения матча. «Барселона» ушла на перерыв, связанный с мировым первенством, лидером чемпионата Испании, опережая на два очка мадридский «Реал».

«Арсенал» вне зависимости от исхода сегодняшнего матча с «Вулверхэмптоном», останется во главе турнирной таблицы Английской премьер-лиги, после того как ближайший соперник «канониров» «Манчестер Сити» проиграл «Брентфорду».