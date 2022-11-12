«Зенит» благодаря голам Малкома и Клаудиньо обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

«Зенит» на выезде оказался сильнее «Торпедо» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба.

В составе гостей отличились Малком (70-я минута) Клаудиньо (81-я).

Таким образом, команда Сергея Семака с 42 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Адрея Талалаева находятся на 16-й строчке, имея в своем активе лишь шесть очков.

В следующем туре «Зенит» примет дома «Нижний Новгород», а «Торпедо» отправится в гости к «Краснодару». Оба противостояния состоятся 5 марта 2023 года.