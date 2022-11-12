Зиньковский в стартовом составе на матч с «Локомотивом, Игнатов пропустит игру

Стали известны стартовые составы московских «Спартака» и «Локомотива» на матч 17-го тура Российской премьер-лиги.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Зиньковский, Промес, Николсон.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Баринов, Магкеев, Тикнизян, Карпукас, Марадишвили, Миранчук, Каманов, Раконьяц.
Встречу будет судить бригада Владимира Москалева.
«Спартак» с 33 очками занимает третье место в чемпионате, у «Локомотива» 13 очков и 14-е место.
Матч начнется на РЖД Арене в 19:30
источник: «Советский спорт»