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«Наполи» без Кварацхелии обыграл «Удинезе», одержав 10-ю победу кряду в Серии А

Встреа прошла на стадионе имени Диего Марадоны.
12 ноября 2022 18:57

«Наполи» на своем поле оказался сильнее «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу неаполитанцев.

В составе победителей отличились Виктор Осимхен (15-я минута), Петр Зелиньски (31-я) и Элиф Элмас (58-я).

Напомним, что грузинский вингер хозяев Хвича Кварацхелия восстанавливается после повреждения.

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Илии Несторовски (80-я) и Лазара Самарджича (82-я).

Таким образом, команда Лучано Спаллетти одержала 10-ю победу подряд и с 41 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. Подопечные Андреа Соттиля располагаются на восьмой строчке, имея в своем активе 24 очка.

В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Интеру», а «Удинезе» примет дома «Эмполи». Оба противостояния состоятся 4 января 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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«Наполи» без Кварацхелии обыграл «Удинезе», одержав 10-ю победу кряду в Серии А
Встреа прошла на стадионе имени Диего Марадоны.
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