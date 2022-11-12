«Спартак» сыграет с Локомотив в футболках с шрифтом Брайля

«Спартак» проведет матч 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» в футболках, на которых будут нанесена надпись, в том числе и шрифтом Брайля, сообщает Telegram-канал «Спартака».

«На футболках наших игроков в матче с «Локомотивом» шрифтом Брайля будет нанесена фраза «Здесь каждый важен», - говорится в сообщении команды.

После дерби футболки будут переданы на аукцион в благотворительный фонд «Своими глазами».

«Спартак» с 33 очками занимает третье место в чемпионате, у «Локомотива» 13 очков и 14-е место.

Матч начнется на РЖД Арене в 19:30