«Тоттенхэм» победил «Лидс» в матче с семью голами

«Тоттенхэм» на своем поле принимал «Лидс» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу лондонского клуба.
В составе гостей дубль оформил Родриго (43-я и 76-я минуты). Также отдин раз отличился Крисенсио Саммервилл (10-я).
Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Харри Кейна (25-я), Бена Дэвиса (51-я) и дважды Родриго Бентанкура (81-я и 83-я).
Отметим, что «Павлины» на 87-й минуте остались в меньшинстве - с поля был удален Тайлер Адамс.
Таким образом, команда Антонио Конте с 29 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Джесси Марша находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 15 очков.
В следующем туре «Тоттенхэм» отправится в гости к «Брентфорду» (26 лекабря), а «Лидс» сыграет на домашнем стадионе против «Манчестер Сити» (28 декабря).