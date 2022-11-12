«Спартак» обыграл «Локомотив» и вернулся на второе место в РПЛ

В матче 17-го тура РПЛ московский «Спартак» в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 21-й минуте Квинси Промес заработал и сам реализовал пенальти. А через семь минут Данил Пруцев забил свой дебютный мяч в РПЛ.

Гости ответили голом Вильсона Изидора за три минуты до конца основного времени матча.

«Спартак» набрал 36 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице. «Локомотив» с 13 очками остался на 14-й позиции.

В первом туре после зимней паузы красно-белые на своем поле примут екатеринбургский «Урал», а железнодорожники в гостях сыграют с «Ростовом».

РПЛ

17-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва) - 0:2 (0:2)

Голы: Промес, 21 (с пенальти); Пруцев, 28.

Предупреждения: Миранчук, 33; Магкеев, 50 - Николсон, 25; Промес, 50; Джикия, 69; Пруцев, 86; Селихов, 90.