Александер-Арнольд: «Сумма, уплаченная за Нуньеса, висела на нем тяжким грузом. Но теперь он поймал

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд после победы над «Саутгемптоном» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии оценил игру нападающего команды Дарвина Нуньеса, который в этой встрече оформил дубль.

«Несомненно, Нуньес демонстрирует прогресс с момента приезда сюда. Сумма, уплаченная за его переход в АПЛ, висела на нем тяжким грузом», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что Дарвин перебрался в мерсисайдский клуб летом этого года и португальской «Бенфики» за 80 миллионов евро.