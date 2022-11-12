«Бавария» одолела «Шальке» и ушла на зимний перерыв лидером Бундеслиги

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла «Шальке».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Эрик Чупо-Мотинг и Серж Гнабри, для которого этот мяч стал уже четвертым в последних двух играх. Ранее хет-трик форварда позволил действующим чемпионам разгромить «Вердер» (6:1).

«Бавария» набрала 34 очка и на шесть очков оторвалась от ближайшего преследователя, которым на данный момент является «Лейпциг».

Гельзенкирхенцы с девятью очками остаются худшей командой Бундеслиги.