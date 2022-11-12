Клопп - о победе над «Саутгемптоном»: «Ливерпуль» использовал скорость Салаха и Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы своей команды над «Саутгемптоном» (3:1) в матче 16-го тура чеспионата Англии.

«Первый тайм получился действительно хорошим. Мы сделали все, чего «Саутгемптон» не хотел от нас. Мы использовали скорость Мо и Дарвина », - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что после этой встречи «Ливерпуль» с 22 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы АПЛ. «Саутгемптон» находится на 19-й строчке, имея в своем активе 12 очков.