Индзаги: Несмотря на поражения, «Аталанта» - слаженная команда со своими принципами

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий перед матча 15-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

«Несмотря на последние поражения, «Аталанта» - слаженная команда со своими принципами. Мы знаем, что это соперник с большой решимостью, поэтому нам придется сделать все возможное для победы», - приводит слова специалиста пресс-служба миланского клуба.

Отметим, что «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 27 очков. «Аталанта» находится на шестой строчке, заработав 27 очков..

Встреча «Аталанта» - «Интер» состоится 13 ноября в 14.30 по московскому времени.