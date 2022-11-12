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Сергей Светлов: Не могу обещать, что «Сочи» попадет в зону плей-офф

Накануне сочинцы уступили «Торпедо» со счетом 3:5.
12 ноября 2022 23:25

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов после поражения от «Торпедо» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался о текущем положении команды.

«Если мы хотим построить игру, хотим показывать хорошую игру, мы будем до конца работать, до последнего шанса. Постараемся показать достойную игру. Не могу обещать, что попадём в зону плей-офф, но хорошую игру будем показывать», - приводит слова специалиста пресс-служба сочинского клуба.

«Торпедо» с 37 очками поднялось на четвертую позицию турнирной таблицы Западной конференции. «Сочи» находится на 11-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к «Куньлуню» (14 ноября), а «Сочи» сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева» (15 ноября).

источник: ФК «Сочи»
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Накануне сочинцы уступили «Торпедо» со счетом 3:5.
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