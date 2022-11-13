«Манчестер Юнайтед» сократит зарплату Де Хеа более чем на 25%

«Манчестер Юнайтед» планирует сократить зарплату своему голкиперу Давиду Де Хеа.

По информации британской прессы, оклад испанца станет меньше на 26%. В клубе по-прежнему считают головной болью зарплату футболиста и именно по этой причине не хотят продлевать с ним действующее соглашение.

Добавим, что Де Хеа выступает за «красных дьяволов» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, в которых пропустил 22 мяча.

Ранее стало известно о том, что Де Хеа не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.