Моуринью может стать главным тренером «Реала» в следующем сезоне

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Реал» по окончании сезона-2022/23. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт 59-летнего тренера с римской командой заканчивается летом 2024 года.

По информации источника, нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти задумывается о завершении карьеры в конце сезона. Президент «Реала» Флорентино Перес намерен подыскать ему замену в ближайшее время. Наиболее предпочтительным вариантом для испанского функционера является Моуринью.

Напомним, что португалец возглавляет «Рому» с июля 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Италии команда занимает седьмую строчку после 14 матчей, имея в своем активе 26 очков.