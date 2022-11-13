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Сычевой и Мансилья выйдут в стартовом составе «Оренбурга» на матч с «Краснодаром» 

Игра пройдет 13 ноября в 14:00 мск. 
13 ноября 2022 13:11
автор: Глеб Шевяков

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Краснодара» на матч 17-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 13 ноября, в Оренбурге. Начало в 14:00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Кайо, Волков, Кривцов, Ленини, Ахметов, Ионов, Сперцян, Манелов.

Добавим, что в настоящий момент оренбуржцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В свою очередь, подопечные Александра Сторожука идут на седьмом месте (25 очков).

источник: «Советский спорт»
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