Сычевой и Мансилья выйдут в стартовом составе «Оренбурга» на матч с «Краснодаром» 

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Краснодара» на матч 17-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 13 ноября, в Оренбурге. Начало в 14:00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Кайо, Волков, Кривцов, Ленини, Ахметов, Ионов, Сперцян, Манелов.
Добавим, что в настоящий момент оренбуржцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В свою очередь, подопечные Александра Сторожука идут на седьмом месте (25 очков).
источник: «Советский спорт»