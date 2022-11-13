Смолов – о предстоящем матче с ЦСКА: «Динамо» будет играть на победу 

Форвард «Динамо» Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России.

Отмечается, что победа в московском дерби позволит подопечным Славиши Йокановича обойти армейцев в турнирной таблице.

«Дерби – это всегда особенный матч. Мы будем стараться играть только на победу, несмотря на трудности с качеством поля. В любом случае, победит сильнейший», – приводит слова Смолова пресс-служба бело-голубых.

Напомним, что 32-летний нападающий выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 17 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Встреча между «Динамо» и ЦСКА состоится в воскресенье, 13 ноября, в 19:30 мск.