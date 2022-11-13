Куадрадо может стать игроком «Милана» летом 2023 года

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо может перебраться в «Милан» в конце текущего сезона. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что услуги игрока сборной Колумбии были предложены руководству «россонери».

По информации источника, представители туринского клуба готовы расстаться с 35-летним футболистом из-за его возраста. Контракт колумбийца с командой Массимилиано Аллегри истекает в июне 2023 года.

Напомним, что Куадрадо стал игроком «Ювентуса» в 2017 году. За состав «бьянконери» он отыграл 268 матчей, забил 24 гола и отдал 65 результативных передач.