Рюдигер считает сборную Германии претендентом на победу на ЧМ-2022 

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер высказался по поводу предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что на мундиале команда Ханса Флика попала в одну группу со сборными Испании, Японии и Коста-Рики.

«Пришла новая эпоха сборной Германии. В 2014 году у нас был прекрасный состав с такими качественными футболистами, Кроос, Гетце, Лам, Швайнштайгер. Но считаю, что нынешние игроки ни чуть не хуже. Германию нельзя списывать со счетов, ее всегда рассматривали как претендента на победу в турнире», – приводят слова игрока «Реала» испанские СМИ.

Добавим, что Рюдигер дебютировал за сборную Германии в мае 2014 года. За национальную команду он отыграл 54 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.