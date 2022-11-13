Гвардиола готов отпустить Гюндогана в «Барселону» зимой

«Барселона» рассматривает возможность покупки полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что представители сине-гранатовых желают приобрести игрока сборной Германии по сниженной цене, так как его соглашение с клубом из Манчестера истекает в конце текущего сезона.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола готов расстаться с 32-летним хавбеком, так он не входит в дальнейшие планы испанского специалиста. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. За время пребывания в клубе он отыграл 273 матча, забил 51 гол и отдал 35 результативных передач.