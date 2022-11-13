World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» одержать разгромную победу над «Краснодаром» 

Подопечные Марцела Лички забили пять голов в ворота своего соперника. 
13 ноября 2022 16:01
автор: Глеб Шевяков

Матч 17-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершился разгромной победой хозяев 5:1.

Отметим, что в прошедшей встрече хет-триком отметился нападающий оренбуржцев Владимир Сычевой (2-я, 29-я и 59-я минуты). Также по голу забили Лукас Вера (22) и Джимми Марин (51). Единственный гол в составе гостей был забит усилиями Алексея Ионова (43).

Таким образом, «Оренбург» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Краснодар», имея столько же очков в активе, опустился на восьмое место.

Следующий тур для обоих клубов состоится уже весной 2023 года. 4 марта команда Лички отправится в гости к «Ахмату», а подопечные Александра Сторожука в тот же день сыграют дома с «Торпедо».

Чемпионат России

17-й тур

«Оренбург» – «Краснодар» – 5:1 (3:1)

Голы: Сычевой, 2, 29, 59. Вера, 22. Марин, 51 – Ионов, 43.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дубль Джеко помог «Интеру» обыграть «Аталанту» в матче Серии А
Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия».
13.11.2022 16:24
Футбол
Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» одержать разгромную победу над «Краснодаром» 
Подопечные Марцела Лички забили пять голов в ворота своего соперника. 
13.11.2022 16:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Психолог Райс – о матче сборной России с Таджикистаном: Простых игр не бывает
Психолог Райс – о матче сборной России с Таджикистаном: Простых игр не бывает
Встреча между командами состоится 17 ноября.
13.11.2022 15:38
Футбол
автор: Дарья Савинова
Гвардиола готов отпустить Гюндогана в «Барселону» зимой
Контракт немецкого футболиста с небесно-голубыми заканчивается в июне 2023 года.
13.11.2022 15:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рюдигер считает сборную Германии претендентом на победу на ЧМ-2022 
Мундиаль для немецкой сборной стартует 23 ноября.
13.11.2022 14:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Куадрадо может стать игроком «Милана» летом 2023 года
Колумбийский хавбек рискует стать свободным агентом в конце сезона-2022/2023.
13.11.2022 13:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Смолов – о предстоящем матче с ЦСКА: «Динамо» будет играть на победу 
Московское дерби пройдет 13 ноября в 19:30 мск.
13.11.2022 13:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Маттеус оценил полузащитника «Баварии» Мусиалу в 250 миллионов евро
Молодой игрок провел за мюнхенскую команду уже 100 матчей.
13.11.2022 13:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сычевой и Мансилья выйдут в стартовом составе «Оренбурга» на матч с «Краснодаром» 
Игра пройдет 13 ноября в 14:00 мск. 
13.11.2022 13:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Стародуба помог «СКА-Хабаровску» одержать победу над «КАМАЗом» 
Хабаровчане поднялись на пятое место в Первой лиге.
13.11.2022 12:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Победа Катара и 9 очков Бразилии — «железобетон»! Специальные ставки на статистику группового этапа ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на различные статистические итоги групповой стадии стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
«Армейцы сильнее, но дома бело-голубые не проиграют». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от столичного дерби в рамках 17-го тура РПЛ (13 ноября, 19:30).
Адесанья покинул трон, Порье вышел на Махачева! Итоги UFC 281
В Нью-Йорке прошел невероятный по накалу турнир UFC, который надолго запомнится фанатам ММА.
«Ман Сити» сенсационно проиграл дома, Роналду заболел, Гришин возглавил «Спартак»
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Оценки ставить не буду, школу давно закончил». Георгий Джикия — о победе над «Локо» и итогах года для «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» (2:1) в 17-м туре РПЛ похвалил Данила Пруцева и высказался о дерби и сезоне.
«Спартак» уснул или «Локо» поздно проснулся? Как красно-белые едва не отдали верную победу в дерби
В 17-м туре РПЛ железнодорожники проиграли на своем поле спартаковцам (1:2).
Чемпион промучился с аутсайдером больше часа! Как «Зенит» вырвал победу у «Торпедо»
В матче 17-го тура РПЛ автозаводцы в «Лужниках» проиграли сине-бело-голубым (0:2).
Ничья на троих! Как Туктамышева, Акатьева и Муравьева втиснулись в два балла на московском Гран-при
На четвертом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева. Она на 0,66 опережает Софью Акатьеву и на 1,81 – Софью Муравьеву.
Кто вытащит счастливый билет в «группе смерти» с двумя русскими и Джоковичем? Расклады на Итоговый турнир года
В воскресенье 13 ноября в Турине начинается итоговый турнир сезона-2022. В нем, как обычно, примут участие только восемь сильнейших теннисистов планеты.
«Я часто угадываю счет 2:1, и теперь красно-белые победят именно так». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по столичному дерби в рамках 17-го тура РПЛ (12 ноября, 19:30).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика