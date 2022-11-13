Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» одержать разгромную победу над «Краснодаром» 

Матч 17-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Краснодаром» завершился разгромной победой хозяев 5:1.

Отметим, что в прошедшей встрече хет-триком отметился нападающий оренбуржцев Владимир Сычевой (2-я, 29-я и 59-я минуты). Также по голу забили Лукас Вера (22) и Джимми Марин (51). Единственный гол в составе гостей был забит усилиями Алексея Ионова (43).

Таким образом, «Оренбург» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Краснодар», имея столько же очков в активе, опустился на восьмое место.

Следующий тур для обоих клубов состоится уже весной 2023 года. 4 марта команда Лички отправится в гости к «Ахмату», а подопечные Александра Сторожука в тот же день сыграют дома с «Торпедо».

Чемпионат России

17-й тур

«Оренбург» – «Краснодар» – 5:1 (3:1)

Голы: Сычевой, 2, 29, 59. Вера, 22. Марин, 51 – Ионов, 43.