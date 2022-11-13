Дубль Джеко помог «Интеру» обыграть «Аталанту» в матче Серии А

«Интер» на выезде оказался сильнее «Аталанты» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу миланского клуба.

В составе гостей дубль оформил Эдин Джеко (36-я и 56-я минуты).

У хозяев отличились Адемола Лукман (25-я, с пенальти) и Жозе Паломино (77-я), на счету которого также автогол на 62-й минуте.

Таким образом. команда Симоне Индзаги с 30 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Джан Пьеро Гасперини находятся на шестой строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем туре «Интер» примет дома «Наполи», а «Аталанта» отправится в гости к «Специи». Оба противостояния состоятся 4 января 2023 года.