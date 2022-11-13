«ПСЖ» разгромил «Осер» и упрочил лидерство в Лиге 1

«ПСЖ» на своем поле оказался сильнее «Осера» в матче 15-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу парижского клуба.
В составе победителей отличились Киллиан Мбаппе (11-я минута), Карлос Солер (51-я), Ашраф Хакими (57-я), Ренату Саншеш (81-я) и Уго Экитике (84-я).
Таким образом, команда Кристофа Галтье с 41 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. Подопечные Кристофа Пелиссье располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 13 очков.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет в Париже со «Страсбуром», а «Осер» примет дома «Монако». Оба противостояния состоятся 28 декабря.
источник: «Советский спорт»