Левандовски – о Месси и Роналду: Легенды заслуживают победы на ЧМ-2022

Форвард «Барселоны» и Роберт Левандовски высказался о заслугах Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футбольной истории.

Отмечается, что нападающий сборной Польши считает, что оба игрока заслуживают победу на предстоящем мундиале.

«Ключевыми фигурами в футболе за последний десяток лет остаются Месси и Роналду. Если думать о тех, кто заслужил стать чемпионом мира, то две этих фамилии сразу приходят на ум. Они уже легенды. Но предсказания не получится, футбол – драматичная и непредсказуемая игра», – приводят слова Левандовски испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец и 37-летний португалец включены в итоговые заявки своих сборных на чемпионат мира в Катаре.

Напомним, что Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. В составе национальной команды он провел 164 матча, забил 90 голов и отдал 51 результативную передачу. За сборную Португалии на счету Роналду 191 проведенная встреча, 117 забитых мячей и 43 ассиста.