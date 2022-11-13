Баринов заявил, что ни один из игроков «Локомотива» не возражал его словам об отсутствии самоотдачи

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как партнеры отнеслись к его критике в отсутствии самоотдачи у некоторых футболистов в команде.

«Я это сказал после игры с «Торпедо». Прошло время, и оказалось, что я прав. Я не пытался это до кого-то донести, а просто высказал своё личное мнение. А что касается критики, на самом деле, я ни одного человека не встретил, который бы мне по этой ситуации что-то высказал», - сказал футболист «Локомотива» пресс-службе клуба.

Напомним, что «Локомотив» победил «Торпедо» в 13-м туре российской премьер-лиги со счетом 1:0.

«Железнодорожники» набрали после 17 матчей чемпионата России 13 очков и могут уйти на зимнюю паузу в зоне прямого вылета.