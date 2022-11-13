World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Баринов заявил, что ни один из игроков «Локомотива» не возражал его словам об отсутствии самоотдачи

Капитан «железнодорожников» использовал нецензурную лексику.
13 ноября 2022 17:18
автор: Максим Скороходов

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как партнеры отнеслись к его критике в отсутствии самоотдачи у некоторых футболистов в команде.

«Я это сказал после игры с «Торпедо». Прошло время, и оказалось, что я прав. Я не пытался это до кого-то донести, а просто высказал своё личное мнение. А что касается критики, на самом деле, я ни одного человека не встретил, который бы мне по этой ситуации что-то высказал», - сказал футболист «Локомотива» пресс-службе клуба.

Напомним, что «Локомотив» победил «Торпедо» в 13-м туре российской премьер-лиги со счетом 1:0.

«Железнодорожники» набрали после 17 матчей чемпионата России 13 очков и могут уйти на зимнюю паузу в зоне прямого вылета.

Это интересно:
Кадейкин - о поражении от «Барыса»: Старались, бились, но все равно ноль очков
«Салават Юлаев» уступил своему сопернику со счетом 0:2.
13.11.2022 17:53
Футбол
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Мортона
Рыночная стоимость игрока составляет 5 млн евро.
13.11.2022 17:37
Футбол
Полузащитник «Челси» Галлахер раскритиковал команду после поражения от «Ньюкасла»
Лондонский клуб уступил своему сопернику со счетом 0:1.
13.11.2022 17:20
Футбол
Баринов заявил, что ни один из игроков «Локомотива» не возражал его словам об отсутствии самоотдачи
Капитан «железнодорожников» использовал нецензурную лексику.
13.11.2022 17:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
«ПСЖ» разгромил «Осер» и упрочил лидерство в Лиге 1
Игра состоялась в Париже.
13.11.2022 16:51
Футбол
Левандовски – о Месси и Роналду: Легенды заслуживают победы на ЧМ-2022
Оба нападающих включены в итоговые заявки своих сборных на мундиаль в Катаре.
13.11.2022 16:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Джеко помог «Интеру» обыграть «Аталанту» в матче Серии А
Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия».
13.11.2022 16:24
Футбол
Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» одержать разгромную победу над «Краснодаром» 
Подопечные Марцела Лички забили пять голов в ворота своего соперника. 
13.11.2022 16:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Психолог Райс – о матче сборной России с Таджикистаном: Простых игр не бывает
Психолог Райс – о матче сборной России с Таджикистаном: Простых игр не бывает
Встреча между командами состоится 17 ноября.
13.11.2022 15:38
Футбол
автор: Дарья Савинова
Гвардиола готов отпустить Гюндогана в «Барселону» зимой
Контракт немецкого футболиста с небесно-голубыми заканчивается в июне 2023 года.
13.11.2022 15:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Победа Катара и 9 очков Бразилии — «железобетон»! Специальные ставки на статистику группового этапа ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на различные статистические итоги групповой стадии стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
«Армейцы сильнее, но дома бело-голубые не проиграют». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от столичного дерби в рамках 17-го тура РПЛ (13 ноября, 19:30).
Адесанья покинул трон, Порье вышел на Махачева! Итоги UFC 281
В Нью-Йорке прошел невероятный по накалу турнир UFC, который надолго запомнится фанатам ММА.
«Ман Сити» сенсационно проиграл дома, Роналду заболел, Гришин возглавил «Спартак»
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Оценки ставить не буду, школу давно закончил». Георгий Джикия — о победе над «Локо» и итогах года для «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» (2:1) в 17-м туре РПЛ похвалил Данила Пруцева и высказался о дерби и сезоне.
«Спартак» уснул или «Локо» поздно проснулся? Как красно-белые едва не отдали верную победу в дерби
В 17-м туре РПЛ железнодорожники проиграли на своем поле спартаковцам (1:2).
Чемпион промучился с аутсайдером больше часа! Как «Зенит» вырвал победу у «Торпедо»
В матче 17-го тура РПЛ автозаводцы в «Лужниках» проиграли сине-бело-голубым (0:2).
Ничья на троих! Как Туктамышева, Акатьева и Муравьева втиснулись в два балла на московском Гран-при
На четвертом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева. Она на 0,66 опережает Софью Акатьеву и на 1,81 – Софью Муравьеву.
Кто вытащит счастливый билет в «группе смерти» с двумя русскими и Джоковичем? Расклады на Итоговый турнир года
В воскресенье 13 ноября в Турине начинается итоговый турнир сезона-2022. В нем, как обычно, примут участие только восемь сильнейших теннисистов планеты.
«Я часто угадываю счет 2:1, и теперь красно-белые победят именно так». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по столичному дерби в рамках 17-го тура РПЛ (12 ноября, 19:30).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика