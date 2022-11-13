Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Мортона

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Тайлера Мортона в 2023 году. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Как отмечает источник, немецкая команда следит за прогрессом 20-летнего футболиста, который на данный момент выступает на правах аренды за «Блэкберн Роверс».

Напомним, что Мортон является воспитанником академии мерсисайдцев. За основную команду «Ливерпуля» он провел девять матчей.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 5 миллионов евро.