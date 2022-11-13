Кадейкин - о поражении от «Барыса»: Старались, бились, но все равно ноль очков

«Салавата Юлаева» Александр Кадейкин дал комментарий после поражения своей команды от «Барыса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, удовлетворения от результата нет. Старались, бегали, бились, но все равно ноль очков. Это немного расстраивает», - приводит слова хоккеиста пресс-служба уфимского клуба.

После этой встречи «СЮ» с 40 очками остался на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции. «Барыс» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 28 очков.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в Уфе с «Сочи», а «Барыс» отправится на выезд к «Автомобилисту». Оба противостояния состоятся 15 ноября.