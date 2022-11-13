«Рубин» и «Енисей» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Рубин» в домашнем матче 18-го тура Первой лиги сыграл вничью с «Енисеем» со счетом 0:0.

В компенсированное ко втором тайму время игрок «Енисея» Никита Раздорских был удален за две желтые карточки.

Команды с 31 очком делят 3-5 места с «Арсеналом», по дополнительным показателям тульский клуб выше остальных, а казанский - ниже. От второго места троицу отделяет 4 очка.

«Енисей» 20 ноября примет на своем поле «Аланию», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях с «Уфой».

Первая лига

18-й тур

«Рубин» (Казань) - «Енисей» (Красноярск) - 0:0

Удаление: Раздорских, 90+4 («Енисей»)