Личка нашел за что покритиковать «Оренбург» после крупной победы клуба над «Краснодаром»

Главный тренер Марцел Личка высказался о победе своей команды над «Краснодаром» (5:1) в 17-м туре российской премьер-лиге.

«Не знаю, как описать, что я чувствую, потому что результат фантастический. Человек всегда хочет, чтобы все сложилось, как задумано. Это не означает победу - 3:0, 4:1. Нужно всегда играть правильно. Манси тратил много энергии, часто садился назад. Неважно, что мы выиграли 5:1, всегда надо играть правильно», - сказал Личка на пресс-конференции.

«Оренбург» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Краснодар», имея столько же очков в активе, опустился на восьмое место.

Следующий тур для обоих клубов состоится уже весной 2023 года. 4 марта команда Лички отправится в гости к «Ахмату», а подопечные Александра Сторожука в тот же день сыграют дома с «Торпедо».