«Рома» вырвала ничью у «Торино» Миранчука в матче чемпионата Италии

«Рома» на своем поле принимала «Торино» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Кароль Линетти (55-я минута). Российский полузащитник Алексей Миранчук сыграл 79 минут, но не отметился результативными действиями.

Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Неманьи Матича (90+4-я).

Добавим, что на 90+1-й минуте пенальти не реализовал игрок римлян Андреа Белотти.

Таким образом, команда Ивана Юрича с 21 очком располагается на девятой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Жозе Моуринью находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем туре «Торино» примет дома «Верону», а «Рома» сыграет в Риме с «Болоньей». Оба противостояния состоятся 4 января 2023 года.