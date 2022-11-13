Лидер Первой лиги «Алания» проиграла «Родине» в 18-м туре

«Алания» в домашнем матче 18-го тура Первой лиги проиграла «Родине» со счетом 1:3.
На дубль футболиста гостей Амура Калмыкова (26-я и 45-я минуты) и гол Ивана Тимошенко (28) хозяева ответили мячом Александра Ташаева в компенсированное ко второму тайму время.
Владикавказский клуб с 35 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Первой лиги, команда из Москвы, набрав 20 очков, поднялась на 12-е место.
В следующем туре «Родина» 20 ноября примет «Велес», «Алания» в этот же день сыграет на выезде с «Енисеем».
Первая лига
18-й тур
«Алания» (Владикавказ) - «Родина» (Москва) - 1:3 (0:3)
Голы: Ташаев, 90+2 - Калмыков, 26, 45; Тимошенко, 28
источник: «Советский спорт»