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Лидер Первой лиги «Алания» проиграла «Родине» в 18-м туре

Игра проходила во Владикавказе.
13 ноября 2022 18:57
автор: Максим Скороходов

«Алания» в домашнем матче 18-го тура Первой лиги проиграла «Родине» со счетом 1:3.

На дубль футболиста гостей Амура Калмыкова (26-я и 45-я минуты) и гол Ивана Тимошенко (28) хозяева ответили мячом Александра Ташаева в компенсированное ко второму тайму время.

Владикавказский клуб с 35 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Первой лиги, команда из Москвы, набрав 20 очков, поднялась на 12-е место.

В следующем туре «Родина» 20 ноября примет «Велес», «Алания» в этот же день сыграет на выезде с «Енисеем».

Первая лига

18-й тур

«Алания» (Владикавказ) - «Родина» (Москва) - 1:3 (0:3)

Голы: Ташаев, 90+2 - Калмыков, 26, 45; Тимошенко, 28

источник: «Советский спорт»
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