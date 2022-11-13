Джеко – о победе над «Аталантой»: Нам удалось показать качественную игру

Форвард «Интера» Эдин Джеко поделился впечатлением от победы своей команды в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (3:2).

Отмечается, что боснийский нападающий оформил дубль в ворота хозяев.

«Начали вяло, но быстро вернулись в игру, когда пропустили. «Аталанта» – опасная команда, к счастью, нам удалось показать качественную игру. Я в хорошей форме, потому что занимаюсь ей на протяжении 15 лет. Я еще на многое способен», – приводят слова Джеко итальянские СМИ.

Напомним, что 36-летний форвард выступает за «Интер» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне Серии А он отыграл 21 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.