Тренер сборной Франции Дешам знает, как задействовать Мбаппе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, как планирует использовать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Отмечается, что французский специалист хочет, чтобы 23-летний форвард помогал команде обороняться.

«Мбаппе — форвард, которому необходима свобода. Мы постараемся дать ему эту свободу. Но у него будут оборонительные обязательства, в меньшей степени, чем у футболистов, которые играют в полузащите и обороне. Но мы не можем терять игрока, когда действуем без мяча», — приводит слова Дешама французская пресса.

Добавим, что чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции на групповом этапе мундиаля встретится со сборными Австралии, Дании и Туниса.

Первым соперником на ЧМ-2022 для подопечных Дешама станут австралийцы (22 ноября).