Рууд прокомментировал победу над Оже-Альяссимом на Итоговом турнире ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд дал комментарий после победы над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Это один из моих лучших результатов со времен US Open. Последние пару месяцев были несколько сложными, но этому было объяснение», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Отметим, что Рууд за встречу пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейкпоинт. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов и 3 двойные, но не заработал ни одного брейкпоинта.

Этот матч был первым в зеленной группе. Позже на корт в Турине выйдут испанец Рафаэль Надаль и американец Тэйлор Фритц.