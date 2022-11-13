Индзаги - о победе над «Аталантой»: Во втором тайме здорово сумели перевернуть матч

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после победы своей команды над «Аталантой» (3:2) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

«У нас был неправильный подход к делу в начале игры, мы пропустили после ошибки, но во втором тайме здорово сумели перевернуть матч», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Команда Индзаги с 30 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Джан Пьеро Гасперини находятся на шестой строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем туре «Интер» примет дома «Наполи», а «Аталанта» отправится в гости к «Специи». Оба противостояния состоятся 4 января 2023 года.