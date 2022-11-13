«Ференцварош» обыграл «Гонвед» и уверенно лидирует в чемпионате Венгрии

В матче 16-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» Станислава Черчесова на выезде нанес поражение «Гонведу».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Адама Траоре и Карлос Ауски.
Подопечные Черчесова упрочили свое лидерство в национальном первенстве, опережая ближайшего преследователя - «Кечкемет» на 11 очков.
Напомним, что «Ференцварош» под руководством российского специалиста является действующим чемпионом и обладателем Кубка Венгрии.
источник: «Советский спорт»