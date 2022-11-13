Баринов заявил, что ему не нравится играть центрального защитника

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в очередной раз подтвердил, что ему больше нравится играть в середине поля чем в центре защиты.

«Отношение не поменялось. Но мне говорят, это во благо команды. Я же не пойду к тренеру и не скажу: «Не надо меня ставить, ставьте кого-то другого». У каждого тренера своё видение, он так считает. Значит, ему виднее», - сказал капитан «Локомотива» пресс-службе клуба.

Добавим, что Баринова в центр обороны вновь перевел исполняющий обязанности главного тренера Андрей Федоров. После окончания первой части сезона «железнодорожников» возглавил Михаил Галактионов.