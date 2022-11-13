Тренер «Краснодара» Сторожук взял ответственность на себя за разгромное поражение от «Оренбурга»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о разгромном поражении своей команды от «Оренбурга» (1:5) в 17-м туре российской премьер-лиге.

«Я беру всю ответственность на себя за то, что происходило сегодня. Здесь комментировать, в принципе, нечего. Проиграна игра, все складывалось против нас во всех аспектах: в единоборствах, переключениях, быстрый гол. Пока отходили, на табло был уже счет 0:2. Не знаю, что предвещало такую игру. Мы не узнали ту команду, которая тренировалась и хотела реабилитироваться за пошлый результат. Тяжело сейчас что-то говорить, вся команда сыграла ниже своего уровня», - сказал Сторожук на пресс-конференции.

«Оренбург» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Краснодар», имея столько же очков в активе, опустился на восьмое место.

Следующий тур для обоих клубов состоится уже весной 2023 года. 4 марта команда Марцелы Лички отправится в гости к «Ахмату», а подопечные Александра Сторожука в тот же день сыграют дома с «Торпедо».