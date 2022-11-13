World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Краснодара» Сторожук взял ответственность на себя за разгромное поражение от «Оренбурга»

Команда не вошла в игру в 17-м туре РПЛ.
13 ноября 2022 20:50
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о разгромном поражении своей команды от «Оренбурга» (1:5) в 17-м туре российской премьер-лиге.

«Я беру всю ответственность на себя за то, что происходило сегодня. Здесь комментировать, в принципе, нечего. Проиграна игра, все складывалось против нас во всех аспектах: в единоборствах, переключениях, быстрый гол. Пока отходили, на табло был уже счет 0:2. Не знаю, что предвещало такую игру. Мы не узнали ту команду, которая тренировалась и хотела реабилитироваться за пошлый результат. Тяжело сейчас что-то говорить, вся команда сыграла ниже своего уровня», - сказал Сторожук на пресс-конференции.

«Оренбург» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Краснодар», имея столько же очков в активе, опустился на восьмое место.

Следующий тур для обоих клубов состоится уже весной 2023 года. 4 марта команда Марцелы Лички отправится в гости к «Ахмату», а подопечные Александра Сторожука в тот же день сыграют дома с «Торпедо».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Динамо» и ЦСКА обменялись голами в центральной игре 17-го тура
Бело-голубые ведут в счете - 2:1.
13.11.2022 21:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер «Краснодара» Сторожук взял ответственность на себя за разгромное поражение от «Оренбурга»
Команда не вошла в игру в 17-м туре РПЛ.
13.11.2022 20:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Баринов заявил, что ему не нравится играть центрального защитника
Футболист не собирается спорить с тренерами.
13.11.2022 20:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ференцварош» обыграл «Гонвед» и уверенно лидирует в чемпионате Венгрии
Команда Черчесова является действующим чемпионом страны.
13.11.2022 20:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Краснодар» в ближайшее время уволит главного тренера Сторожука
Руководство клуба недовольно результатами команды.
13.11.2022 20:27
Футбол
Индзаги - о победе над «Аталантой»: Во втором тайме здорово сумели перевернуть матч
«Интер» обыграл своего соперника со счетом 3:2.
13.11.2022 20:23
Футбол
«Динамо» обыгрывает ЦСКА после первого тайма
Центральный матч 17-го тура РПЛ проходит на «ВТБ Арене».
13.11.2022 20:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Теракт в центре Стамбула стал причиной переноса футбольного матча в Турции
Отложена была встреча между «Бешикташем» и «Антальяспором».
13.11.2022 20:06
Футбол
Рууд прокомментировал победу над Оже-Альяссимом на Итоговом турнире ATP
Норвежец оказался сильнее своего соперника в двух партиях - 7:6 (7:4), 6:4.
13.11.2022 19:45
Футбол
Тренер сборной Франции Дешам знает, как задействовать Мбаппе на ЧМ-2022
22 ноября французы встретятся со сборной Австралии.
13.11.2022 19:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Слуцкого удалили, но пока не выгнали. Как «Рубин» снова покинул зону РПЛ
В матче 18-го тура Первой лиги казанцы не смогли переиграть дома «Енисей» (0:0).
Туктамышева победила с падением, Акатьева провалилась с треском! Захватывающая развязка московского Гран-при
Чемпионкой 4-го этапа Гран-при России стала Елизавета Туктамышева. Серебро у Софьи Муравьевой, Софья Акатьева – только третья.
Победа Катара и 9 очков Бразилии — «железобетон»! Специальные ставки на статистику группового этапа ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на различные статистические итоги групповой стадии стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
«Армейцы сильнее, но дома бело-голубые не проиграют». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от столичного дерби в рамках 17-го тура РПЛ (13 ноября, 19:30).
Адесанья покинул трон, Порье вышел на Махачева! Итоги UFC 281
В Нью-Йорке прошел невероятный по накалу турнир UFC, который надолго запомнится фанатам ММА.
«Ман Сити» сенсационно проиграл дома, Роналду заболел, Гришин возглавил «Спартак»
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Оценки ставить не буду, школу давно закончил». Георгий Джикия — о победе над «Локо» и итогах года для «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Локомотивом» (2:1) в 17-м туре РПЛ похвалил Данила Пруцева и высказался о дерби и сезоне.
«Спартак» уснул или «Локо» поздно проснулся? Как красно-белые едва не отдали верную победу в дерби
В 17-м туре РПЛ железнодорожники проиграли на своем поле спартаковцам (1:2).
Чемпион промучился с аутсайдером больше часа! Как «Зенит» вырвал победу у «Торпедо»
В матче 17-го тура РПЛ автозаводцы в «Лужниках» проиграли сине-бело-голубым (0:2).
Ничья на троих! Как Туктамышева, Акатьева и Муравьева втиснулись в два балла на московском Гран-при
На четвертом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева. Она на 0,66 опережает Софью Акатьеву и на 1,81 – Софью Муравьеву.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика