«Фрайбург» благодаря хет-трику Грифо разгромил «Унион» и вышел на второе место в Бундеслиге

«Фрайбург» на своем поле оказался сильнее «Униона» в матче 15-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «бразильцев из Брайсгау».

В составе победителей хет-трик оформил Винченцо Грифо (4-я минута, с пенальти; 6-я и 20-я, с пенальти). Также один раз отличился Михаэль Грегорич (45+1-я).

Берлинцы ответили забитым мячом в исполнении Свена Михеля (84-я, с пенальти).

Отметим, что на 19-й минуте гости остались в меньшинстве - за прямую красную карточку был удален Лейте. Кроме того, на 10-й минуте Робин Кнохе не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, команда Кристиана Штрайха с 30 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Урса Фишера находятся на пятой строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем туре «Фрайбург» отправится на выезд к «Вольфсбургу», а «Унион» примет дома «Хоффенхайм». Оба противостояния состоятся 21 января 2023 года.